Ausblick: Excelerate Energy A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Excelerate Energy A wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,346 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 246,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 284,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 274,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,38 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,18 Milliarden USD, gegenüber 851,4 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at