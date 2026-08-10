Exchange Income Aktie

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WKN DE: A1C30Q / ISIN: CA3012831077

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Exchange mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Exchange wird am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,05 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Exchange noch 0,780 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 914,8 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 27,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 719,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,59 CAD, während im vorherigen Jahr noch 3,20 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,80 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,28 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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