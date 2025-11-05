Ausblick: Exchange stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Exchange präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,47 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Exchange ein EPS von 1,18 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 19,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 846,1 Millionen CAD gegenüber 709,9 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,82 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,55 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 3,06 Milliarden CAD, gegenüber 2,66 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at