Ausblick: Exchange verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Exchange stellt am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten schätzen, dass Exchange für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,364 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 23,23 Prozent auf 823,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Exchange noch 668,3 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,14 CAD im Vergleich zu 3,20 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 3,74 Milliarden CAD, gegenüber 3,28 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at