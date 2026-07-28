Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Exco Technologies Aktie

Exco Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878187 / ISIN: CA30150P1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Exco Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Exco Technologies äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,200 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 CAD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 154,9 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Exco Technologies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 164,5 Millionen CAD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,680 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,630 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 633,5 Millionen CAD, gegenüber 615,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Exco Technologies Ltd

mehr Nachrichten