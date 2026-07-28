Ausblick: Exco Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Exco Technologies äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,200 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 CAD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 154,9 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Exco Technologies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 164,5 Millionen CAD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,680 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,630 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 633,5 Millionen CAD, gegenüber 615,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at