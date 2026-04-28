Exco Technologies Aktie
WKN: 878187 / ISIN: CA30150P1099
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Exco Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Exco Technologies wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,210 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CAD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Exco Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 160,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 166,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,870 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,630 CAD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 639,2 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 615,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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