Ausblick: Exco Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Exco Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,150 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 36,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Exco Technologies 0,110 CAD je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 150,5 Millionen CAD – ein Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Exco Technologies 143,6 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,900 CAD im Vergleich zu 0,630 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 640,2 Millionen CAD, gegenüber 615,3 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

