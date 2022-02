Ausblick: Exel Composites veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Exel Composites präsentiert in der am 15.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,067 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Exel Composites ein EPS von 0,090 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 15,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 31,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 27,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,210 EUR im Vergleich zu 0,450 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 129,5 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 108,6 Millionen EUR.

