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WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Exelixis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Exelixis wird am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,765 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 USD erwirtschaftet worden.

17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 607,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 555,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,31 USD, gegenüber 2,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 2,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,32 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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