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WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Exelixis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Exelixis äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,853 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Exelixis noch 0,650 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten einen Zuwachs von 11,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 636,4 Millionen USD gegenüber 568,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,50 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,78 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,60 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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