WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Exelon gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Exelon wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,547 USD aus. Im letzten Jahr hatte Exelon einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie eingefahren.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,46 Prozent auf 5,39 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,71 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,45 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 24,19 Milliarden USD, gegenüber 23,03 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

