Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Exelon präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Exelon wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,884 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,900 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,93 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,85 USD, gegenüber 2,73 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 25,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 24,26 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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