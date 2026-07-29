Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Exelon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Exelon gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 0,443 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,43 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,86 USD, gegenüber 2,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 25,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,26 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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