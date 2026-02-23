Ausblick: ExlService präsentiert Quartalsergebnisse

ExlService wird am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,465 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 531,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ExlService einen Umsatz von 481,4 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie, gegenüber 1,21 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at