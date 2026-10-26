ExlService Holdings Aktie
WKN DE: A0LB2A / ISIN: US3020811044
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: ExlService stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ExlService wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,558 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ExlService 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 16,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 615,5 Millionen USD gegenüber 529,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,54 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,41 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,09 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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