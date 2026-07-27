Ausblick: ExlService veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ExlService lässt sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ExlService die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,548 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ExlService in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 573,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 514,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,24 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,54 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,33 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at