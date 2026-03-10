Exodus Movemen a Aktie
WKN DE: A40515 / ISIN: US30209R1068
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: Exodus Movement A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Exodus Movement A wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,002 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Exodus Movement A noch 2,08 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Exodus Movement A mit einem Umsatz von insgesamt 29,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 33,47 Prozent verringert.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,52 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 122,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 116,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
