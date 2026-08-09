Exodus Movemen a Aktie
WKN DE: A40515 / ISIN: US30209R1068
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Exodus Movement A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Exodus Movement A wird am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,216 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,12 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 26,8 Millionen USD gegenüber 25,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,310 USD, gegenüber -0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 120,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 121,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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