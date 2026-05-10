Ausblick: Exodus Movement A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Exodus Movement A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,448 USD gegenüber -0,450 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 33,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 24,0 Millionen USD gegenüber 36,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,180 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 125,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 121,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at