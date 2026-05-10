eXp Realty International Aktie
WKN DE: A2H6LH / ISIN: US30212W1009
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: eXp Realty International legt Quartalsergebnis vor
eXp Realty International wird am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,047 USD. Dies würde einen Gewinn von 32,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem eXp Realty International -0,070 USD je Aktie vermeldete.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 971,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 954,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,070 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,97 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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