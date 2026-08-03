eXp Realty International Aktie
WKN DE: A2H6LH / ISIN: US30212W1009
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: eXp Realty International legt Quartalsergebnis vor
eXp Realty International stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,017 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei eXp Realty International noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll eXp Realty International im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,39 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,28 Prozent gesteigert.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,00 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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