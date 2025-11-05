Ausblick: eXp Realty International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

eXp Realty International gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,045 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte eXp Realty International ein EPS von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll eXp Realty International in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,005 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 4,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,57 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at