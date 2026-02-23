eXp Realty International Aktie

eXp Realty International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H6LH / ISIN: US30212W1009

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: eXp Realty International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

eXp Realty International öffnet am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,010 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,80 Prozent auf 1,16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,025 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 4,74 Milliarden USD, gegenüber 4,57 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

