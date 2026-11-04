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WKN DE: A2H6LH / ISIN: US30212W1009

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: eXp Realty International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

eXp Realty International wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,38 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,050 USD, gegenüber -0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 5,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,77 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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