eXp Realty International Aktie
WKN DE: A2H6LH / ISIN: US30212W1009
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: eXp Realty International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
eXp Realty International wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,38 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,050 USD, gegenüber -0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 5,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,77 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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