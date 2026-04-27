Ausblick: Expand Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Expand Energy öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

21 Analysten schätzen, dass Expand Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,60 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,28 Prozent auf 3,54 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Expand Energy noch 3,21 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,22 USD, gegenüber 7,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 12,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,65 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at