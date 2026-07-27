Ausblick: Expand Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Expand Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 24 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,12 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Expand Energy 4,02 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,05 Milliarden USD – ein Plus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expand Energy 2,81 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,47 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,57 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 14,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,65 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at