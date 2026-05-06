Ausblick: Expedia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Expedia wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 23 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,41 USD je Aktie gegenüber -1,550 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Expedia soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,35 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 30 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 19,42 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,81 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich auf 15,95 Milliarden USD, gegenüber 14,73 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at