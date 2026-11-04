Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Expedia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Expedia veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 29 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 8,85 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 7,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 30 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,73 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 4,41 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,81 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 34 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,22 Milliarden USD, gegenüber 14,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
04.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Ausblick: Expedia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Expedia Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Expedia Inc.
|259,40
|-8,21%