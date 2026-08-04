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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Expedia öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Expedia äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

28 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 31 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,17 Milliarden USD – ein Plus von 10,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3,79 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 31 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,77 USD, gegenüber 9,81 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 34 Analysten durchschnittlich auf 16,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,73 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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