Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Expedia vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Expedia wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
26 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,35 USD aus. Im letzten Jahr hatte Expedia einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Expedia in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 30 Analysten durchschnittlich bei 3,42 Milliarden USD im Vergleich zu 3,18 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 31 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 15,36 USD je Aktie, gegenüber 8,95 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 34 Analysten durchschnittlich auf 14,61 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 13,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
