Ausblick: Expeditors International of Washington legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Expeditors International of Washington veröffentlicht am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,47 USD je Aktie gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,83 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,95 Milliarden USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,92 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,72 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 11,03 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 10,60 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at