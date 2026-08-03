Ausblick: Expeditors International of Washington verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Expeditors International of Washington lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,69 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,91 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,95 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 11,82 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 11,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at