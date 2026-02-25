Ausblick: Expensify A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Expensify A äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Expensify A noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,5 Millionen USD gegenüber 37,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD, gegenüber -0,120 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 142,4 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 139,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at