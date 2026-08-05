Expensif a Aktie
WKN DE: A3C7DV / ISIN: US30219Q1067
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Expensify A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Expensify A wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Expensify A noch -0,100 USD je Aktie verloren.
Expensify A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,087 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,230 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 135,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 142,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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