Ausblick: Expensify A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Expensify A wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Expensify A noch -0,100 USD je Aktie verloren.

Expensify A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,087 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,230 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 135,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 142,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at