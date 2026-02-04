Ausblick: Exponent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Exponent präsentiert am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,473 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Exponent 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 130,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 136,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,11 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 545,1 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 558,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at