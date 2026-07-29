Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Exponent stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Exponent lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,549 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 145,0 Millionen USD – ein Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Exponent 142,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,07 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 583,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 582,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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