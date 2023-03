Ausblick: Express verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Express wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2023 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,720 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Express noch 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Express mit einem Umsatz von insgesamt 536,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 594,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,79 Prozent verringert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -1,230 USD, gegenüber -0,230 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,87 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at