Ausblick: Exsitec öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Exsitec präsentiert in der am 10.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,75 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,93 Prozent auf 250,8 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 228,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,47 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,39 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,04 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 894,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at