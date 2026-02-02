Exsitec Aktie

Exsitec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QCWQ / ISIN: SE0014035762

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Exsitec stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Exsitec wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,76 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,950 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 241,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,27 SEK, gegenüber 4,40 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 897,5 Millionen SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 811,4 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

