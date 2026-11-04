Extendicare Aktie
WKN DE: A1JZ4L / ISIN: CA30224T8639
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Extendicare legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Extendicare wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,355 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Extendicare 0,280 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 635,9 Millionen CAD – ein Plus von 44,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Extendicare 440,3 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,45 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,13 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,30 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,66 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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