Ausblick: Extendicare veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Extendicare wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,395 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 CAD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 567,2 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 47,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 383,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,53 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,13 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,25 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 1,66 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at