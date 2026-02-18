Extra Space Storage Aktie
WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Extra Space Storage gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Extra Space Storage öffnet am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Extra Space Storage noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 854,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 821,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,41 USD, gegenüber 4,03 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,26 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Extra Space Storage Inc.
Analysen zu Extra Space Storage Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Extra Space Storage Inc.
|123,25
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.