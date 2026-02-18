Extra Space Storage Aktie

Extra Space Storage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Extra Space Storage gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Extra Space Storage öffnet am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Extra Space Storage noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 854,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 821,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,41 USD, gegenüber 4,03 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,26 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

