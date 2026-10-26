Extra Space Storage Aktie
WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Extra Space Storage öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Extra Space Storage stellt am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,19 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 52,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,780 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 886,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 858,5 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,66 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,59 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,50 Milliarden USD, gegenüber 3,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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