Ausblick: Extra Space Storage stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Extra Space Storage öffnet am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,16 USD je Aktie gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Extra Space Storage nach den Prognosen von 8 Analysten 875,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 841,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,62 USD, gegenüber 4,59 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 3,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,38 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at