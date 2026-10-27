Extreme Networks Aktie
WKN: 920402 / ISIN: US30226D1063
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Extreme Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Extreme Networks äußert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,278 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Extreme Networks ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 336,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 310,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,39 Milliarden USD, gegenüber 1,28 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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