Ausblick: ExxonMobil gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ExxonMobil präsentiert in der am 28.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass ExxonMobil im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,58 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 41,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 104,59 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 73,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,02 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,38 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 444,07 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 285,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at