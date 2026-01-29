Ausblick: ExxonMobil informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ExxonMobil wird am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

22 Analysten schätzen, dass ExxonMobil für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,72 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll ExxonMobil nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 80,63 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81,51 Milliarden USD umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 26 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,00 USD, gegenüber 7,84 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 319,72 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 339,91 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at