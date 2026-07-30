ExxonMobil Holdings Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A426ZY / ISIN: US30233Q1085

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30.07.2026 07:01:06

Ausblick: ExxonMobil stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ExxonMobil wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,56 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 39,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 78,96 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ExxonMobil für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 109,94 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,15 USD je Aktie, gegenüber 6,70 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 392,70 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 323,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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