Ausblick: Exzeo Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Exzeo Group wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,250 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Exzeo Group mit einem Umsatz von insgesamt 55,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,40 Prozent verringert.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,993 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 222,4 Millionen USD, gegenüber 217,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net