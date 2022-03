Ausblick: Eyebright Medical Technology (Beijing) A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Eyebright Medical Technology (Beijing) A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,289 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,265 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 14,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 105,6 Millionen CNY gegenüber 92,0 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,61 CNY, gegenüber 0,920 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 437,3 Millionen CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 273,0 Millionen CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at